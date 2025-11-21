Dybala vede il ritorno in campo, Il Romanista in prima pagina: "Torno presto"

"Torno presto" è il titolo scelto oggi dalla prima pagina de Il Romanista per inquadrare la situazione fisica di Paulo Dybala, ai box per una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro accusata al momento del calcio di rigore (sbagliato) dell'ultimo Milan-Roma giocato a San Siro e vinto di misura dai rossoneri: "Rientro vicino - assicura il giornale a tinte giallorosse -. Prosegue il lavoro di Dybala, sulla via del recupero al ritmo di doppie sedute continue. Ormai l'infortunio è alle spalle e l'obiettivo non dichiarato di Gasperini è averlo per il big match contro il Napoli. E con Paulo in campo è un'altra storia".

A far sorridere Gasperini c'è anche Evan Ndicka, mentre Leon Bailey continua a lavorare individualmente con l'obiettivo di mettersi presto a disposizione: "Ndicka in gruppo. Recuperato l'ivoriano, individuale per Bailey", si legge a fondo pagina.