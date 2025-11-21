De Rossi al lavoro. Il Secolo XIX titola stamattina: "Voglio un Genoa dominante"
Nella prima pagina di oggi, Il Secolo XIX riserva uno spazio alle tematiche calcistiche e in particolare alle vicende del Genoa. Seconda uscita per la nuova guida tecnica rossoblù, domani in trasferta a Cagliari. Il titolo scelto dal quotidiano non lascia spazio ad interpretazioni riguardo alle sue intenzioni: "De Rossi al lavoro: voglio un Genoa dominante".
Anche il quotidiano genovese, come molto questa mattina, dedica uno spazio alla Nazionale e lo fa con il titolo riportato di seguito: "Irlanda del Nord per gli Azzurri: il tifo non basta". Servirà grande sostegno alla squadra, ma soprattutto che i ragazzi di Gattuso scendano in campo con la voglia di conquistarsi questo Mondiale.
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
