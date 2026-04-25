Tutti i calciatori vogliono la permanenza di Allegri: leggete pure. La società lo seguirà?

Forse non sono una casualità, sicuramente sono una coincidenza che fa essere sicuri di una cosa: lo spogliatoio del Milan, probabilmente nella sua interezza, vuole la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Il riferimento è alle dichiarazioni pro tecnico livornese di tutti i calciatori rossoneri intervistati negli ultimi giorni. Una rapida rassegna:

Matteo Gabbia: "Allegri è un fuoriclasse, speriamo possa rimanere con noi per moltissimo tempo. Speriamo possa rimanere con noi per moltissimo tempo. È il desiderio di tutta la squadra, non lo penso solo io".

Strahinja Pavlovic: "A me sta molto simpatico e mi piace il fatto che ci tenga a parlare un po’ a tutti, si vede che conosce come si costruisce un gruppo. Se deve restare al Milan? Sì, lui è molto, molto importante per noi. Noi tutti siamo cresciuti con lui ed era soltanto il primo anno, avendo più tempo per lavorare, miglioreremo ancora".

Adrien Rabiot: "Se vogliamo Allegri anche il prossimo anno? Sì, non è nemmeno una questione. Poi cosa farà il mister non lo so, lo può dire solo lui. Come ho detto, il mister ci ha dato tanta forza e fiducia in questa stagione. Per raggiungere l’obiettivo lo dobbiamo fare per noi e per i tifosi, ma anche per il mister e per lo staff, tutti questi che lavorano ogni giorno per noi. Poi il resto, chi andrà via a fine stagione non lo so. Ma finché non è raggiunto l’obiettivo dovremo essere tutti dentro”.

Fikayo Tomori: "Appena arrivato ci ha ricordato che negli ultimi 2-3 anni avevamo subito tante reti e che lui voleva portare più solidità in difesa. Non potevamo finire dove volevamo se in ogni gara subivamo 2-3 reti... Ci ha trasmesso il desiderio di soffrire pur di non prendere gol e la sua voglia di vincere. Noi giocatori siamo contenti con lui perché è una brava persona e un allenatore molto preparato".

In conclusione: non ce n'è uno che parli male del mister, tutti vogliono che resti. E anche Allegri vorrebbe lo stesso: la società saprà accontentarlo ascoltando e accogliendo le sue giuste e legittime richieste sul mercato?