Milan-Como a Perth convince la FIFA: in arrivo protocollo per consentire le partite all'estero

I tentativi della Serie A e de LaLiga potrebbero fare breccia nel cuore regolamentare della FIFA. Secondo quanto riferito da The Guardian, la confederazione mondiale del calcio starebbe infatti valutando la possibilità di consentire la disputa, per ogni campionato, di una partita all’estero a stagione.

La novità emergerebbe da un protocollo sviluppo dal gruppo di lavoro istituito dopo la chiusura del primo contenzioso con il campionato spagnolo e Relevant, organizzatore della partita che la Liga voleva giocare nel 2019 a Miami. Oltre alla possibilità per ogni lega di spostare una gara di massima serie, i Paesi ospitanti potrebbero organizzare al massimo cinque partite a stagione legate a un altro campionato: questa regola, in particolare, servirebbe a proteggere la MLS e il mercato americano, dato che gli Stati Uniti sarebbero realisticamente la destinazione più sognata dai grandi campionati europei.

Secondo il nuovo protocollo, qualsiasi richiesta di spostare una partita ufficiale all’estero verrebbe presa in considerazione solo con l’approvazione di tutti i principali stakeholder, e la Fifa manterrebbe un diritto di veto. Ogni richiesta dovrebbe essere accettata dalla federazione nazionale dei club coinvolti, dalla loro confederazione, dalla federazione del Paese ospitante e dalla sua confederazione, prima di essere sottoposta alla Fifa. Fonti citate dal quotidiano britannica riferirebbero che la Fifa potrebbe bloccare le richieste se ci fossero preoccupazioni per il benessere dei giocatori, legate al carico di lavoro e agli spostamenti eccessivi.

Non è stata ancora fissata una data per la prossima riunione del gruppo di lavoro, che dovrebbe esaminare i feedback degli stakeholder, ma la Fifa punta a introdurre il protocollo già dalla prossima stagione. Di fatto, in questo modo, Zurigo risponderebbe alla Uefa, che aveva dato “malvolentieri” il proprio ok alla disputa di Milan-Como a Perth (poi naufragata per le condizioni eccessive imposte dalla confederazione asiatica), sostenendo che il quadro normativo FIFA non fosse sufficientemente chiaro al riguardo. Proprio i tentativi della Serie A e della Liga (che in questa stagione avrebbe voluto giocare Villarreal-Barcellona a Miami) avrebbero rappresentato un notevole impulso a questa novità.