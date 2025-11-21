Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 21 novembre

Irlanda del Nord (in casa) in semifinale, poi l'eventuale finale (in trasferta) contro Galles o Bosnia. È questo il percorso del Playoff Mondiale che l'urna di Zurigo ha riservato all'Italia, attesa a marzo - il 26 la prima partita - dall'impegno che vale il pass per il torneo più prestigioso che si svolgerà la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti. L'esito del sorteggio di ieri per la Nazionale di Gennaro Gattuso è l'argomento principale che compare oggi sulle prime pagine dei principali giornali sportivi e dei quotidiani generalisti italiani.

Spazio anche alla Serie A - al via domani con le prime sfide che alzeranno il sipario sulla 12esima giornata dove spiccano i big match Fiorentina-Juventus, Napoli-Atalanta e, soprattutto, il derby di domenica sera tra Inter e Milan - e al mercato, con la Juventus interessate a Giovane e Adrian Bernabé.