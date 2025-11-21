Due nomi per il futuro, Tuttosport titola: "Occhi Juve su Giovane e Bernabé"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport come titolo principale opta per il seguente: "Occhi Juve su Giovane e Bernabé". Scout bianconeri a Verona-Parma per l'attaccante e il regista. La mossa conferma la nuova linea del mercato di Comolli: basta prestiti a gennaio e riscatti-capestro alla Kolo Muani, si vuole investire su giovani di qualità (piace anche Cresswell, difensore del Tolosa) e cogliere eventuali occasioni alla Xhaka.
Si parla anche dell'altra metà della città, con questo titolo in taglio basso: "Adams cambia agente: rinnovo o addio". Scadenza 2027, Premier in agguato. Presto un vertice con il nuovo entourage dello scozzese. Cairo: "C'è la possibilità di avere lo stadio di proprietà, sto valutando col sindaco".
Articoli correlati
Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Marco Conterio Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Le più lette
3 Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile