Roma, fiducia a Gasp. Corriere dello Sport: "Io, licenziato". Ranieri replica ai Friedkin
La notizia dell'addio di Ranieri in casa Roma scuote l'ambiente giallorosso proprio nel giorno della vigilia della sfida contro il Bologna. Il rapporto tra i Friedkin e il senior advisor si è interrotto bruscamente, con il tecnico che ha parlato apertamente di una scelta unilaterale della società, dichiarando senza mezzi termini. Il taglio alto del giornale romano porta una sua dichiarazione: «Io, licenziato».
La rottura apre scenari critici anche per il futuro societario, con la posizione di Massara che resta fortemente a rischio. Gasperini, rimasto ora l'unico uomo al comando, ha ammesso la mancanza di feeling tecnico con il direttore sportivo, sottolineando come la proprietà abbia fatto una scelta di campo precisa, lasciando all'allenatore l'intera responsabilità del progetto tecnico.
Mentre la squadra si prepara al bivio del Dall'Ara, con Dybala pronto a subentrare a gara in corso, il caos a Trigoria rischia di pesare sulla corsa Champions. La tensione resta altissima in vista del finale di stagione, tra silenzi societari e recriminazioni. : via per scelta unilaterale della Roma».
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