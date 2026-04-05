Spalletti, vietato fallire. Tuttosport in prima pagina: "Il Mondiale della Juve"
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In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale tra quelli proposti da Tuttosport: "Il Mondiale della Juve". Spalletti: otto partite da non fallire per tornare in Champions. Domani il Genoa, il tecnico: "Ora è la priorità, il rinnovo arriverà con naturalezza". Punta su Yildiz (che in America ci andrà) e sulla voglia di riscatto di Locatelli.
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo in taglio alto: "Da Pisa a Londra il futuro Toro". Contro i nerazzurri per i punti sicurezza, entro due mesi l'offerta per il club. Alla società granata interessato un "fondo combinato" nel quale ci sarebbe anche la Lloyd Bank come garante.
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