Spalletti, vietato fallire. Tuttosport in prima pagina: "Il Mondiale della Juve"

In occasione della prima pagina di oggi, questo è il titolo principale tra quelli proposti da Tuttosport: "Il Mondiale della Juve". Spalletti: otto partite da non fallire per tornare in Champions. Domani il Genoa, il tecnico: "Ora è la priorità, il rinnovo arriverà con naturalezza". Punta su Yildiz (che in America ci andrà) e sulla voglia di riscatto di Locatelli.

Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo in taglio alto: "Da Pisa a Londra il futuro Toro". Contro i nerazzurri per i punti sicurezza, entro due mesi l'offerta per il club. Alla società granata interessato un "fondo combinato" nel quale ci sarebbe anche la Lloyd Bank come garante.