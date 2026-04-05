Verona ko, Repubblica (ed. Firenze): "Fiorentina a +5 dalla zona retrocessione"

Nella prima pagina di oggi dell'edizione di Firenze de La Repubblica, non si può non parlare di calcio. Il titolo è il seguente: "Battuto il Verona (0-1), la Fiorentina ora è a +5 dalla zona retrocessione". Successo fondamentale per i viola, arrivato grazie alla rete realizzata nei minuti finali dall'uomo più in forma e cioè Fagioli.

Vanoli a fine gara: "A volte in una partita così importante i punti contano più dell'estetica. Però dobbiamo essere consapevoli che questa partita abbia tante spiegazioni. Gli assenti fanno parte di queste spiegazioni, così come le difficoltà nel preparare questa partita. Anche per questo sono contento, perché sono uscite l'anima e lo spirito della squadra. Quante prestazioni abbiamo fatto bene senza portare a casa punti? Come anche con il Verona all'andata. Nonostante queste fatiche ora abbiamo la Conference, speriamo di recuperare qualche giocatore".