TMW 48 gol su 1.463, solo il 3% delle reti nelle coppe europee è italiano. Il dato peggiore in Champions

Quanto incidono gli italiani in Europa? La domanda è complessa e avrebbe bisogno di molto tempo per una risposta, ma una parziale può essere sicuramente fornita dai dati e più precisamente dai gol segnati nelle tre competizione europee dagli Azzurri. In Champions League, su 627 reti realizzate, solo 14 portano la firma di giocatori convocabili nella nostra Nazionale. In Europa League va leggermente meglio, visto che sono 24 su 482, mentre in Conference League, grazie alla Fiorentina, il bottino è di 10 centri su 354. Il dato totale però è preoccupante: la miseria di 48 gol su 1.463 sono stati segnati da italiani, ovvero il 3,3%. Di seguito tutti i dati:

Champions League

Gianluca Scamacca (Atalanta) - 3 gol

Francesco Pio Esposito (Inter) - 2 gol

Federico Gatti (Juventus) - 2 gol

Alessandro Bastoni (Inter) - 1 gol

Sandro Tonali (Newcastle) - 1 gol

Giacomo Raspadori (Atletico Madrid e Atalanta) - 1 gol

Federico Dimarco (Inter) - 1 gol

Davide Zappacosta (Atalanta) - 1 gol

Manuel Locatelli (Juventus) - 1 gol

Antonio Vergara (Napoli) - 1 gol

Gol totali - 627

Gol italiani totali - 14, il 2,2% del totale.

Europa League

Federico Bernardeschi (Bologna) - 5 gol

Vincenzo Grifo (Friburgo) - 4 gol

Lorenzo Pellegrini (Roma) - 3 gol

Riccardo Orsolini (Bologna) - 3 gol

Niccolò Pisilli (Roma) - 1 gol

Juri Cisotti (FCSB) - 1 gol

Nicolò Cambiaghi (Bologna) - 1 gol

Davide Calabria (Panathinaikos) - 1 gol

Tommaso Pobega (Bologna) - 1 gol

Stephan El Shaarawy (Roma) - 1 gol

Gianluca Mancini (Roma) - 1 gol

Alessandro Vogliacco (PAOK) - 1 gol

Alessandro Bianco (PAOK) - 1 gol

Gol totali - 482

Gol italiani totali - 24, il 5% del totale.

Conference League

Cher Ndour (Fiorentina) - 3 gol

Roberto Piccoli (Fiorentina) - 3 gol

Rolando Mandragora (Fiorentina) - 1 gol

Moise Kean (Fiorentina) - 1 gol

Luca Ranieri (Fiorentina) - 1 gol

Nicolò Fagioli (Fiorentina) - 1 gol

Gol totali - 354

Gol italiani totali - 10, il 2,8% del totale.

Gol totali in Europa - 1.463

Gol italiani in Europa - 48, il 3,3%.