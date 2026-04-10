48 gol su 1.463, solo il 3% delle reti nelle coppe europee è italiano. Il dato peggiore in Champions
Quanto incidono gli italiani in Europa? La domanda è complessa e avrebbe bisogno di molto tempo per una risposta, ma una parziale può essere sicuramente fornita dai dati e più precisamente dai gol segnati nelle tre competizione europee dagli Azzurri. In Champions League, su 627 reti realizzate, solo 14 portano la firma di giocatori convocabili nella nostra Nazionale. In Europa League va leggermente meglio, visto che sono 24 su 482, mentre in Conference League, grazie alla Fiorentina, il bottino è di 10 centri su 354. Il dato totale però è preoccupante: la miseria di 48 gol su 1.463 sono stati segnati da italiani, ovvero il 3,3%. Di seguito tutti i dati:
Champions League
Gianluca Scamacca (Atalanta) - 3 gol
Francesco Pio Esposito (Inter) - 2 gol
Federico Gatti (Juventus) - 2 gol
Alessandro Bastoni (Inter) - 1 gol
Sandro Tonali (Newcastle) - 1 gol
Giacomo Raspadori (Atletico Madrid e Atalanta) - 1 gol
Federico Dimarco (Inter) - 1 gol
Davide Zappacosta (Atalanta) - 1 gol
Manuel Locatelli (Juventus) - 1 gol
Antonio Vergara (Napoli) - 1 gol
Gol totali - 627
Gol italiani totali - 14, il 2,2% del totale.
Europa League
Federico Bernardeschi (Bologna) - 5 gol
Vincenzo Grifo (Friburgo) - 4 gol
Lorenzo Pellegrini (Roma) - 3 gol
Riccardo Orsolini (Bologna) - 3 gol
Niccolò Pisilli (Roma) - 1 gol
Juri Cisotti (FCSB) - 1 gol
Nicolò Cambiaghi (Bologna) - 1 gol
Davide Calabria (Panathinaikos) - 1 gol
Tommaso Pobega (Bologna) - 1 gol
Stephan El Shaarawy (Roma) - 1 gol
Gianluca Mancini (Roma) - 1 gol
Alessandro Vogliacco (PAOK) - 1 gol
Alessandro Bianco (PAOK) - 1 gol
Gol totali - 482
Gol italiani totali - 24, il 5% del totale.
Conference League
Cher Ndour (Fiorentina) - 3 gol
Roberto Piccoli (Fiorentina) - 3 gol
Rolando Mandragora (Fiorentina) - 1 gol
Moise Kean (Fiorentina) - 1 gol
Luca Ranieri (Fiorentina) - 1 gol
Nicolò Fagioli (Fiorentina) - 1 gol
Gol totali - 354
Gol italiani totali - 10, il 2,8% del totale.
Gol totali in Europa - 1.463
Gol italiani in Europa - 48, il 3,3%.
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