A Gravina il Collare d’Oro al merito sportivo: "Riconoscimento frutto di un percorso condiviso"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha ricevuto questa mattina presso la Casa delle Armi del Foro Italico il Collare d’Oro al merito sportivo, la massima onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. In occasione della cerimonia di premiazione che celebra gli atleti, le società e i dirigenti che si sono particolarmente distinti, il presidente federale ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dalle mani del numero uno dello sport italiano Luciano Buonfiglio.

Alla guida della FIGC dall’ottobre 2018, rieletto per due volte nel febbraio 2021 e nel febbraio 2025, Gravina è il primo presidente federale in carica ad essere premiato con il Collare d’Oro. "Provo profonda emozione e gratitudine - le parole riportate dai canali ufficiali della Federazione - per un riconoscimento che non è solo personale, ma è il frutto di un percorso condiviso con calciatori, dirigenti, famiglia e con la mia comunità che mi ha consentito di valorizzare la dimensione sociale e di aggregazione del calcio e di portare avanti una mia idea di sviluppo del territorio".