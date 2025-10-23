Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gravina: “Lega Nazionale Dilettanti rappresenta spina dorsale del sistema calcistico italiano”

Gravina: “Lega Nazionale Dilettanti rappresenta spina dorsale del sistema calcistico italiano”TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
ieri alle 14:34Serie D
Claudia Marrone

Come si legge sui canali ufficiali della LND, "anche prima di salire sullo scranno più alto del calcio italiano, il numero uno della FIGC ha improntato la sua politica federale sul dialogo, il confronto e la condivisione delle idee con tutte le componenti del sistema calcio. Gabriele Gravina, protagonista alla prima edizione di Lanciano, ha incoraggiato e sostenuto l’organizzazione di 'Quarto Tempo' confermando la sua visione a tutto campo, l’attenzione e il sostegno della FIGC verso la Lega Nazionale Dilettanti, il calcio di base, le istanze e le iniziative del territorio.

“Quarto Tempo è un esperimento riuscito, un luogo di condivisione dove interrogarsi sul presente e sul futuro del calcio italiano, non solo del movimento dilettantistico – ha sottolineato Gravina - La mia presenza è funzionale al ruolo e all’importanza che la LND e i suoi rappresentanti sul territorio hanno all’interno della Federazione. La Comunità calcistica federale si autoalimenta della e con la passione dei Dilettanti".

L’evento “Quarto Tempo” è un volano per un approccio sinergico alle tematiche del calcio, un momento che genera valore condiviso per una politica sportiva integrata e collaborativa, capace di allineare obiettivi, risorse e visioni tra le istituzioni del calcio: i principi ispiratori della Lega Nazionale Dilettanti che governa l'universo del calcio giovanile dilettantistico.

“La LND rappresenta la spina dorsale del sistema calcistico italiano perché promuove dimensioni molteplici, non solo quella sportiva - ha rimarcato Gravina -. L’attenzione ai valori del calcio e alle tematiche sociali, alla salute e al benessere degli atleti (in gran numero minorenni), rende evidente a tutti come il calcio sia uno straordinario strumento di coesione sociale".

Articoli correlati
La FIGC in campo per la Sostenibilità Sociale e Ambientale La FIGC in campo per la Sostenibilità Sociale e Ambientale
Gravina: "Chi fa un punto può andare ai playoff". Chi lo ha deciso? La UEFA di Gravina... Gravina: "Chi fa un punto può andare ai playoff". Chi lo ha deciso? La UEFA di Gravina
Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia... Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia polemiche
Altre notizie Serie D
Gravina: “Lega Nazionale Dilettanti rappresenta spina dorsale del sistema calcistico... Gravina: “Lega Nazionale Dilettanti rappresenta spina dorsale del sistema calcistico italiano”
Giovani D Valore. Al 1°aggiornamento, Derthona in vetta. Poco impiego nel Girone... Giovani D Valore. Al 1°aggiornamento, Derthona in vetta. Poco impiego nel Girone F
Coppa Italia Serie D, Sedicesimi di Finale: passano Pistoiese e Piacenza. Attesa... Coppa Italia Serie D, Sedicesimi di Finale: passano Pistoiese e Piacenza. Attesa Milan Futuro
Il Prato non rispetta le attese iniziali. Sotto osservazione la posizione del Ds... TMWIl Prato non rispetta le attese iniziali. Sotto osservazione la posizione del Ds Berti
I giocatori del Paternò denunciano: "Accampati in B&B con brandine e senza acqua... I giocatori del Paternò denunciano: "Accampati in B&B con brandine e senza acqua calda"
Coppa Italia Serie D, oggi i Sedicesimi di Finale. Rinviato il confronto del Milan... Coppa Italia Serie D, oggi i Sedicesimi di Finale. Rinviato il confronto del Milan Futuro
Reggina, già nominato l'erede di Trocini. La squadra è affidata a mister Torrisi UfficialeReggina, già nominato l'erede di Trocini. La squadra è affidata a mister Torrisi
Premesse iniziali disattese e troppo silenzio. L'annus horribilis della Nuova Sondrio... Premesse iniziali disattese e troppo silenzio. L'annus horribilis della Nuova Sondrio
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
2 Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
4 Henry critico: "Se pensi alla Juve pensi a una squadra che lotta. Ora manca tutto questo"
5 Roma, Gasperini: "Kone era abbastanza zoppicante. Attaccanti in difficoltà mentale? Non esiste"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa
Immagine top news n.1 L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli
Immagine top news n.2 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.3 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.4 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.5 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
Immagine top news n.6 Roma, Gasperini: "Bisogna farsi un po' di esami di coscienza davanti, ci sono problemi evidenti"
Immagine top news n.7 La Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.2 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.4 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Immagine news Serie C n.3 Firicano: "L'Arezzo ha dimostrato una chiara supremazia, è la favorita per la promozione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma-Viktoria Plzen 1-2, Gasperini ancora ko in Europa League: i gol e gli highlights
Immagine news Serie A n.2 Genoa, Ekhator l'ennesimo gioiello della Cantera: e il club è pronto al rinnovo di contratto
Immagine news Serie A n.3 Lazio, aria ancora tesa a Formello: nessun incontro chiarificatore tra Sarri e dirigenza
Immagine news Serie A n.4 Inter ancora con la vecchia guardia nella prima rivincita col Napoli: solo due big sono out
Immagine news Serie A n.5 Prandelli consiglia Tudor: "Se non hai il campionissimo, devi far crescere la squadra"
Immagine news Serie A n.6 Florian Wirtz non va al Bayern Monaco? Nasce un'opportunità: è Lennart Karl
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Amauri ricorda il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst
Immagine news Serie B n.3 Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia
Immagine news Serie B n.5 Padova, slitta il rientro in campo del Papu Gomez? Forfait quasi certo contro la Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bedin: "Dobbiamo alimentare i rapporti tra professionisti e dilettanti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Immagine news Serie C n.3 Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Immagine news Serie C n.4 Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Visentin condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Faggiano: "Catania e Benevento favorite. Noi forti, ma tutti nuovi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?