Torino candidata alle finali di Europa e Conference League, Gravina: "Stadium un'eccellenza"

Torino, con lo Juventus Stadium, è ufficialmente candidata a ospitare le finali di Europa e Conference League 2028 e 2029. Attraverso il sito ufficiale della FIGC, arriva a tal proposto il commento del presidente federale Gabriele Gravina: "Lo Stadium è un’eccellenza e Torino è una città ideale per ospitare un evento calcistico prestigioso. Su queste basi e in virtù della fondamentale collaborazione con la Juventus e il Comune, vogliamo realizzare il dossier di candidatura che ha l’obiettivo, dopo la UEFA Super Cup di Udine la scorsa estate, di portare in Italia un’altra grande manifestazione.

Siamo convinti da sempre, infatti, che solo attraverso l’organizzazione di eventi di questa portata si possa generare una legacy straordinaria per lo sviluppo dei territori coinvolti, sia in termini calcistici che economici e sociali”.

Le dichiarazioni di interesse, ricorda la FIGC, non sono vincolanti e le proposte definitive dovranno essere presentate insieme ai dossier di candidatura entro il 10 giugno 2026, con il Comitato Esecutivo UEFA che nel settembre 2026 ufficializzerà le sedi delle finali.