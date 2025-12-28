Serie A, la classifica dopo gli anticipi: Juventus momentaneamente al terzo posto

Alla Juventus basta il minimo indispensabile per aver ragione del Pisa. Con la vittoria di oggi, i bianconeri superano il Napoli e si portano al terzo posto in classifica, a pari punti col il Milan e a -1 dall’Inter (che però hanno tutte due gare in meno). Notte fonda, invece, per il Pisa che resta penultimo a quota 11.

Si è conclusa con un punto per parte la sfida tra Udinese e Lazio in un match segnato da tanti episodi arbitrali. A segno Vecino per i biancocelesti, poi in pieno recupero il pareggio friulano firmato da Davis. Con questo risultato la Lazio perde l’occasione per accorciare sulla zona coppe, restando in ottava posizione. La segue a due punti di distanza proprio l’Udinese, che continua nel suo ottimo campionato.

Importantissime vittorie per Como e Cagliari che hanno battuto rispettivamente Lecce e Torino, entrambi in trasferta, facendo punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. Successo per 3-o per i lariani al Via del Mare, con le reti di Nico Paz, Ramon e Douvikas, mentre i sardi hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Vlasic con le reti di Prati e Kilicsoy.

Attualmente la squadra di Fabregas si trova al sesto posto, in attesa della gara del Bologna che potrebbe riscavalcare lo stesso Como, mentre il Cagliari raggiunge quota 18 punti, a +6 dalla zona retrocessione.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A dopo le gare del sabato.

Inter 33 (15 partite giocate)

Milan 32 (15)

Juventus 32 (17)

Napoli 31 (15)

Roma 30 (16)

Como 27 (16)

Bologna 25 (15)

Lazio 23 (16)

Atalanta 22 (16)

Sassuolo 21 (16)

Cremonese 21 (16)

Udinese 21 (16)

Torino 20 (16)

Cagliari 18 (17)

Parma 17 (16)

Lecce 16 (15)

Genoa 14 (16)

Verona 12 (15)

Pisa 11 (17)

Fiorentina 9 (17)