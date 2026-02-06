Abbracci, sorrisi e maglia autografata: oggi Marcus Thuram ha incontrato il suo idolo Adriano

La visita di Adriano alla Pinetina ha fatto contenti tutti, in casa Inter. Ma c’è chi, comprensibilmente, è stato felice come nessun altro compagno di squadra.

Si tratta di Marcus Thuram. L’attaccante francese, che da bambino ha visto l’Impeeratore sfidare suo padre Lilian in Serie A, non ha mai nascosto la propria passione per l’ex attaccante brasiliano. Thuram ha più volte dichiarato che Adriano è sempre stato il suo idolo, perché il più completo di tutti, sin da ragazzino.

È così che l’incontro tra i due, avvenuto oggi ad Appiano Gentile, assume un sapore decisamente speciale. Raccontato anche dalle immagini diffuse dal club nerazzurro, nelle quali si vedono strette di mano, abbracci e sorrisi tra i due, con tanto di maglia autografata regalata da Adriano a Thuram.