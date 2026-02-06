Maldini jr sui consigli di suo padre per la Lazio: "Sono i soliti di un papà a un figlio"

Nel corso della sua presentazione ufficiale, Daniel Maldini oggi ha raccontato anche i consigli di suo padre Paolo in vista di questa nuova avventura con la maglia della Lazio. Queste le dichiarazioni in conferenza del nuovo attaccante biancoceleste:

Il passato della tua famiglia ha un peso nella tua carriera. Hai ricevuto consigli da tuo padre?

"I consigli sono i soliti di un papà a un figlio, non c'è niente di straordinario. Anche lui mi dice il suo pensiero, poi tanto decido io il mio futuro. Il peso del cognome l'ho sempre avuto, sono abituato e sereno".

Sarri ti vede da falso nueve, ti mette pressione questa responsabilità del gol visto il nuovo ruolo?

"La pressione c'è in ogni ruolo, ovviamente l'attaccante scende in campo per fare gol. Se però faccio segnare i compagni è una cosa altrettanto positiva".

Hai parlato subito con Sarri, il tuo ruolo sarà quello di falso nueve?

"Ho fatto subito una chiacchierata con il mister e mi ha spiegato le sue idee, il ruolo è quello e per me è una cosa abbastanza nuova. Sono curioso, voglio vedere cosa verrà fuori".

