Inter, visita della Presidente del Parlamento Europeo nella sede di Viale della Liberazione

Visita istituzionale molto importante oggi per l'Inter: Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, ha fatto tappa alla sede di Viale della Liberazione, a Milano, dove ad accoglierla c'era Beppe Marotta. Nel corso della visita, Metsola ha donato la bandiera dell’Unione Europea e ha incontrato anche la sua connazionale Haley Bugeja, attaccante maltese di Inter Women, che ha ricambiato regalandole la propria maglia.

Roberta Metsola è in carica dall'11 gennaio 2022, quanto diventa presidente ad interim del Parlamento europeo a seguito della morte del presidente in carica David Sassoli. Una settimana più tardi, il 18 gennaio, giorno del suo quarantatreesimo compleanno, viene eletta Presidente del Parlamento europeo con 458 voti, risultando la Presidente più giovane mai eletta all'Europarlamento.