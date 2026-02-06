Juve Stabia-Padova, i convocati di Andreoletti: out Caprari e Gomez, c'è Giunti
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha convocato 24 calciatori per la sfida contro la Juve Stabia di domani pomeriggio. Assenti, come annunciato in conferenza, Gomez e Caprari (“Né il Papu né Caprari saranno convocati: non è giusto portare il Papu se non può esprimersi al massimo, mentre Caprari ha un’infiammazione al ginocchio”), mentre c’è il neo acquisto Giunti. Out anche Pastina. Questo l’elenco completo:
PORTIERI: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino
DIFENSORI: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa
CENTROCAMPISTI: 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 77 Di Mariano, 8 Fusi, 86 Giunti, 44 Harder, 41 Silva, 7 Varas
ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 15 Lasagna, 11 Seghetti
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
4 Lazio, Fabiani: "Onore a Romagnoli, denuncerò Raiola. Pedraza ha già firmato, aspettiamo Diogo Leite"
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile