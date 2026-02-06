Juve Stabia-Padova, i convocati di Andreoletti: out Caprari e Gomez, c'è Giunti

Il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha convocato 24 calciatori per la sfida contro la Juve Stabia di domani pomeriggio. Assenti, come annunciato in conferenza, Gomez e Caprari (“Né il Papu né Caprari saranno convocati: non è giusto portare il Papu se non può esprimersi al massimo, mentre Caprari ha un’infiammazione al ginocchio”), mentre c’è il neo acquisto Giunti. Out anche Pastina. Questo l’elenco completo:

PORTIERI: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino

DIFENSORI: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa

CENTROCAMPISTI: 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 77 Di Mariano, 8 Fusi, 86 Giunti, 44 Harder, 41 Silva, 7 Varas

ATTACCANTI: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 15 Lasagna, 11 Seghetti