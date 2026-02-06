Juve Stabia, Abate: "Finalmente il mercato è finito. Complimenti a Lovisa per il lavoro"

“Sono felice che il calciomercato sia finito e che la rosa sia definita. Gennaio è sempre un mese complesso, ma il direttore è stato bravissimo a individuare i profili che rispondevano alle nostre esigenze di competitività”. Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate in conferenza stampa parla così del mercato appena concluso: “Alcuni sono andati via, ma sono stati sostituiti nel modo giusto e adesso tocca a me fare integrare i nuovi. Il dato che mi rende più felice però è che il gruppo storico è rimasto intatto. - prosegue Abate come si legge su Reportweb.tv - La vecchia guardia composta da Bellich, Leone, Mosti e Candellone e loro aiuteranno i nuovi a capire cosa significa stare qui. Non regalo la fiducia a nessuno, i nomi che ho fatto non hanno avuto nulla in dono, si sono costruiti tutto con il lavoro settimanale. In questo gruppo bisogna sgomitare per stare in campo”.

Spazio poi alla sfida contro il Padova: “Giochiamo contro un squadra allenata benissimo, che ha fatto mercato e ha grande entusiasmo. Verranno qui per fare punti e avranno il settore ospiti sold out, ma noi dobbiamo dare continuità al risultato di Reggio Emilia perché per la salvezza è ancora lungo. - prosegue – Mi aspetto un gruppo che vuole vincere e dobbiamo primeggiare nello sporco, nei duelli e sulle seconde palle. Serve coraggio con la palla fra i piedi e bava alla bocca quando ci sarà da difendere”.

Spazio poi al reparto offensivo: “Credo che il nostro grande acquisto di gennaio sarà Gabrielloni, dobbiamo solo iniziare a servirlo meglio nel gioco e metterlo in condizione di fare male. Sono contentissimo anche di Burnete che sta crescendo e deve essere più leggero mentalmente visto che si carica di troppe responsabilità alle volte”.