Ufficiale Thiago Romano saluta l'Inter per un'avventura in Grecia: ha firmato con l'OFI Creta

Thiago Romano, che ieri aveva dato l'addio all'Inter, da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'OFI Creta. L'ala destra argentina torna, dunque, in Grecia, unendosi al club che nell'estate del 2024 accolse un altro ex interista, Eddie Salcedo. Thiago Romano ha firmato un contratto che lo legherà all'OFi Creta fino al 30 giugno 2029.

"L'OFI Creta 1925 comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Thiago Romano, che ha firmato un contratto con il nostro club fino all'estate del 2029. L'attaccante diciannovenne (nato il 23 giugno 2006 a Buenos Aires) ha mosso i suoi primi passi calcistici proprio nell'Academy dell'OFI. Dopo il passaggio nel settore giovanile del Panathinaikos, nell'estate del 2024 era stato acquistato dall'Inter. Romano vanta diverse convocazioni con le selezioni giovanili della Nazionale argentina e ha maturato esperienza internazionale giocando sia in UEFA Youth League con l'Inter U19 che nel campionato Primavera 1. Thiago, benvenuto nella famiglia dell'OFI!".