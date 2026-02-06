Catanzaro-Reggiana, i convocati di Aquilani: ci sono Fellipe Jack e Koffi. Rientra Cisse
Sono 25 i calciatori convocati dal tecnico Alberto Aquilani per la sfida fra il suo Catanzaro e la Reggiana. Presenti gli ultimi arrivati Fellipe Jack e Koffi oltre al rientrante Cissé, mentre non è presente Pittarello in attacco. Questo l’elenco completo:
PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli
DIFENSORI: 3. Esteves, 4. Antonini, 5. Bashi, 6. Fellipe Jack, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro
CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse, 98. Buglio
ATTACCANTI: 9. Iemmello, 19. Nuamah, 39 Koffi, 77. D’Alessandro, 94. Di Francesco
