Alle 22 chiude il mercato in Turchia, intanto Schuurs dà l'addio al Torino: le top news delle 13

Perr Schuurs non è più un giocatore del Torino, ufficialmente. Il club granata ha comunicato pochi istanti fa la risoluzione del contratto del difensore centrale olandese, arrivato all’ombra della Mole Antonelliana ad agosto 2022 dall’Ajax per circa 13 milioni di euro: "Oggi purtroppo si chiude il rapporto lavorativo tra il Toro e Schuurs - si legge nel comunicato stampa -. Le statistiche raccontano di un’esperienza di 43 presenze e due gol con la maglia granata, ma la storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi. Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto. In bocca al lupo, e Sempre Forza Toro".

Shlomi Ben Ezra, agente di Manor Solomon, è intervenuto ai microfoni di Hahm Aave, parlando del trasferimento del suo assistito alla Fiorentina: "È stata una buona scelta, si vede che nelle ultime due partite ha giocato minuti significativi. Hanno un'opzione per acquistarlo, vive in un posto fantastico, la decisione è stata molto facile per loro". Il procuratore ha poi continuato spiegando alcuni dettagli dell'affare: "Ha firmato per metà stagione con un'opzione di acquisto di 10 milioni di euro. Se retrocedono, se ne va. Sì, aveva l'opzione di andare al Southampton, ma non voleva andare in seconda divisione. Speriamo che la Fiorentina rimanga in Serie A e che si vada avanti".

Alle 22 ore italiane di oggi chiuderà i battenti il calciomercato turco, con la Superlig grande protagonista, anche e soprattutto grazie alle agevolazioni fiscali introdotte dal governo in tempi recenti. A favorire le operazioni dei grandi club sono state infatti alcune riforme introdotte in più momenti degli ultimi anni. Anzitutto, quella fiscale: in Turchia i compensi degli sportivi beneficiano di un’aliquota ridotta, attorno al 20% di tassazione.