Sottil: "Massolin non è condizionato dalla cessione all'Inter: Tutti felici dell'affare"

Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa di Massolin alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Non siamo Massolin dipendenti, lui e resta un giocatore importante. Ha precise caratteristiche che altri non anno. La società mi ha messo nelle condizioni con il mercato di avere cinque attaccanti più Massolin, quindi valutiamo le due punte o un trequartista e una punta - le sue parole -. Sono molto contento e lo è anche la proprietà che un giocatore come lui sia stato acquistato dall’Inter. Quando è arrivato a luglio era uno sconosciuto, deve essere un motivo d’orgoglio per tutti".

"Non penso che sia condizionato dalla cessione all’Inter - ha poi aggiunto -. Ultimate le visite mediche, Massolin nella sede dell’Inter ha chiesto quando poteva rientrare a Modena perché aveva l’allenamento. Torna da noi con la fame giusta, poi rimane un ragazzo giovane, ma ci sono io che devo fare il bastone".