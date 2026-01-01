Monza, Hernani: "Tante aspettative su di me, felice di aver iniziato segnando in casa"

“Le aspettative a Monza erano alte da parte di società, mister e direttore, ma il primo gol è stato emozionante. Dopo tanto tempo senza giocare trovare una rete simile davanti al nostro pubblico è speciale”. Il centrocampista del Monza Hernani ha risposto ad alcune domande dei tifosi in un video sul profilo Instagram della società partendo dall’ottimo avvio – già tre gol nelle prime quattro gare - in questa nuova avventura italiana.

“Di idoli ne ho tanti, ma se devo sceglierne uno dico Kakà. Invece qui a Monza il compagno con cui ho legato maggiormente è Paolo Azzi. - prosegue il classe’94 soffermandosi poi sui giovani – A loro dico di credere in sé stessi perché nel calcio ci sono periodi in cui vai bene e altri in cui invece le cose vanno male, ma non bisogna mai abbattersi. Bisogna credere nel proprio sogno e se c’è una giornata difficile passerà senza intaccare il proprio carattere”.

Infine un saluto a tutti i supporters brianzoli: “A Monza mi sto trovando bene, non solo io ma tutta la mia famiglia. Ciao a tutti i tifosi, vi aspetto domenica allo stadio e forza Monza".