Modena-Sampdoria, i convocati di Sottil: ci sono Ambrosino e Imputato, out Nador
Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Modena Andrea Sottil in vista della sfida casalinga contro la Sampdoria di domani. Presenti il neo acquisti Ambrosino in attacco e Imputato in mezzo al campo, mentre rientra Sersati a centrocampo. Assenti invece Nador
Portieri: Leandro Chichizola (1), Abdullah Laidani (13), Michele Pezzolato (22).
Difensori: Davide Adorni (28), Gady-Pierre Beyuku (2), Cristian Cauz (33), Matteo Cotali (29), Alessandro Dellavalle (25), Bryant Nieling (20), Daniel Tonoli (77), Francesco Zampano (7).
Centrocampisti: Fabio Gerli (16), Antonio Imputato (90), Yanis Massolin (17), Niklas Pyyhtia (18), Simone Santoro (8), Alessandro Sersanti (5), Luca Zanimacchia (98).
Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (10), Gregoire Defrel (92), Manuel De Luca (99), Ettore Gliozzi (9), Pedro Mendes (11).
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.