TMW Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto

Francisco Conceicao potrebbe saltare la prossima di campionato, che vedrà la Juventus impegnata in casa con la Lazio: la partita è in programma domenica all'Allianz Stadium di Torino, alle 20.45.

Secondo quanto raccolto da TMW, il fantasista portoghese, nella partita di ieri con l’Atalanta, ha accusato un sovraccarico alla coscia. Nel suo caso - a differenza di Kenan Yildiz - a fare male è quello destro. La decisione, ovviamente, non è ancora stata presa: oggi il lusitano ha fatto scarico, domani sarà valutato. Inutile sottolineare quanto la gara con i biancocelesti sia sentita dall’ex Porto, figlio di Sergio, la cui carriera è stata legata per anni alla Lazio.

A fornire aggiornamenti, direttamente in conferenza stampa, sarà Luciano Spalletti: l’incontro dell’allenatore bianconero con i cronisti è previsto domani alle 16.