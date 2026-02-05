Roma, retroscena Bernasconi: offerta da 15 milioni rifiutata dall'Atalanta

La sconfitta di campionato contro l'Udinese che ha allontanato la Roma dalle posizioni Champions ha lasciato strascichi, secondo Tuttosport. Le parole del tecnico Gian Piero Gasperini hanno fatto rumore e sono diventate rapidamente virali: "Bisogna mettersi d'accordo sugli obiettivi: c'è chi vuole arrivare fra le prime quattro e chi vuol fare l'Under 23. Io lavoro con quello che mi viene dato", ha detto l'allenatore.

Il riferimento sembra essere tutto verso il ds Massara, viste le operazioni di mercato che hanno portato a Trigoria, fra gli altri, i giovani Robinio Vaz e Venturino. Oltre a loro, sarebbe potuto arrivare Nicolò Fortini della Fiorentina, ma pure un vecchio pupillo di Gasp. Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, si legge, la Roma si è presentata a Zingonia per mettere sul piatto una proposta da 15 milioni di euro per il cartellino di Lorenzo Bernasconi, esterno mancino lanciato nel calcio dei grandi proprio da Gasperini.

Secco il no dell'Atalanta in questo senso, con la Roma che comunque continuerà a monitorare l'evoluzione del calciatore con l'idea di tentare un nuovo assalto già dalla prossima estate. In questa stagione, considerando le tre competizioni in cui è impegnata la Dea, Bernasconi ha messo insieme un totale di 20 presenze con un assist all'attivo.