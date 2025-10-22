Lo strano caso Bernasconi: ancora titolare con l'Atalanta, più minuti in Champions che in A
Questa da titolare di fila per Lorenzo Bernasconi, esterno sinistro rivelazione per dell'Atalanta e scommessa di Ivan Juric in questo inizio di stagione: dopo la sorprendente maglia da titolare nella disfatta contro il PSG, l'italiano è tornato in campo contro il Brugge, convincendo, e guadagnandosi le due presenze da novanta minuti contro Como e Lazio, non esattamente le ultime arrivate. Con un un curioso dato statistico che verrà confermato dopo il sesto minuto della gara di stasera contro lo Slavia Praga (al momento sono 180 in Champions e 185 in Serie A, ndr): se non succederà niente di strano ad inizio partita, il ragazzo di Crema avrà più minuti in Champions League che in campionato con la maglia dell'Atalanta. Non certo una cosa comune ma che dimostra quando Juric si fidi ciecamente del carattere di questo classe 2003.
Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Slavia Praga:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini.
Allenatore: Juric.
SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Boril, Vicek, Zima, Mbodji; Dorley, Zafeiris, Moses; Kusej, Provod; Chory.
A disposizione: Stanek, Rezek, Chaloupek, Cham, Hashioka, Sanyang, Chytil, Sadilek, Prekop, Jelinek, Kovar, Sloncik.
Allenatore: Trpisovsky.
