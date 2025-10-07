Adani: "Gimenez conosce il gioco, ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol"

Daniele Adani, ex difensore tra le altre di Inter e Fiorentina, ha parlato durante la trasmissione Viva el Futbol in ona su Twitch, di Santiago Gimenez, attaccante del Milan che spesso è stato criticato in questo avvio di stagione per la sua scarsa vena realizzativa: "Non è così non adatto come si fa passare, ma comunque lo è come sta dimostrando".

Il suo ragionamento prosegue, spiegando quelli che sono i progressi fatti dal messicano nelle ultime uscite: "Ha qualche lacuna, ripetuta e continua. Ma secondo me conosce il gioco e conosce i movimenti, le giocate contro la Juve come il rigore, il colpo di testa che nel primo tempo esce di mezzo metro prendendo il tempo al difensore, la giocata che si è costruito conducendo, portando a spasso la difesa della Juve e tirando nello specchio della porta sono di valore, di qualità, d’attaccante. Però l’attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol".