Adani: "Francia e Spagna le favorite. Neymar? Se sta in piedi deve andare: è il nodo del Brasile"

In occasione del sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma nel 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico, ha parlato ai microfoni della Rai l'ex difensore e oggi opinionista Daniele Adani. Queste le sue parole iniziando dalle considerazioni di Messi su Paredes e De Paul: "Sono i suoi pretoriani. Loro due, Romero, Otamenti, il Dibu Martinez... Tutti loro intorno a lui a proteggerlo. L'Argentina è una di quelle che parte in prima fascia. Per me non sono i favoriti perché vedo avanti Francia e Spagna"

Sui giovani dell'Argentina: "Da capire come portare le nuove alternative. Come mancini talentuosi ci sono Nico Paz e Mastantuono"

Su Neymar: "Se lui sta in piedi deve andare. E se va non credo che voglia andare con un ruolo marginale. Senza ovviamente trascurare Vinicius e Rodrygo".

Sulla Spagna: "Morata a fatto 17 minuti nelle qualificazioni, difficile vederlo al Mondiale. E' vero, la rosa è lunghissima, ci sono almeno due squadre che meriterebbero di andare ma restano alcuni imprescindibili, Rodri su tutti, più di Pedri".