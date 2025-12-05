Arriva la Juve, Gigi D'Alessio: "Per noi napoletani una finale Mondiale. Spalletti? Va applaudito"

Arriva Napoli-Juventus: domenica alle 20.45 il big match per testare le reali intenzioni delle due squadre, con gli azzurri che devono confermarsi per mantenere la vetta e i bianconeri rilanciarsi per rimanere agganciati al treno in avanti.

Una partita che non ha bisogno di presentazioni e che è ulteriormente caricata di significato dalla rivalità che da sempre c'è fra le due tifoserie. Inutile poi ricordare l'incrocio in panchina non casuale: Conte a Torino è diventato quello che è, Spalletti a Napoli ha scritto una pagina indelebile vincendo uno storico Tricolore.

Di questo ha parlato il cantante Gigi D’Alessio, che nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato l'importanza che questa partita ha per la tifoseria azzurra: "Napoli-Juventus è la finale dei Mondiali per noi napoletani, quella partita che non vuoi perdere".

Sul ritorno di Spalletti in quella che fu la sua casa, spiega: "Dico sempre che il calcio ci deve dividere solo sul campo, arriverà Spalletti e dev’essere accolto con un applauso, ci ha fatto vincere uno scudetto e merita un grande applauso. Lui fa quel lavoro, l’importante è che si è tatuato il Napoli, facciamo vedere come sono i napoletani. Sono stato a casa di Maradona a Dubai e ho cucinato per lui, spaghetti con aglio olio e peperoncino ed è diventato il suo piatto preferito. Sotto l’aspetto calcistico è stato il migliore di tutti, ma era un uomo solo".