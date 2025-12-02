Adani: "Lautaro è il mio centravanti. Fa parte dell'attacco della squadra più forte del mondo"

Nel corso del consueto appuntamento con VivaelFutbol su Twitch, Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista televisivo, ha parlato di un tema molto d'attualità in casa nerazzurra, ovvero il rendimento di Lautaro Martinez: "Non tutti gli interisti impazziscono per lui, anche se i cori più appassionati sono per lui a San Siro. In molti gli riconoscono il modo di giocare, il rendimento, poi è una cosa legittima che non tutti siano così innamorati di lui".

Adani prosegue nella sua analisi: "Io ho visto Lautaro segnare al Barcellona in Champions League praticamente dopo essersi stirato una settimana prima, con due cogl... così. Io riporto quello che sento ripetere da parte della gente: alcuni dicono che non ha segnato nel derby contro il Milan e a Madrid, che è facile fare gol al Pisa. Lautaro è il 'mio' centravanti, in Qatar io l'ho adorato e lì ha perso il posto per Julian Alvarez".

Adani motiva la sua affermazione, spiegando perché gli piace così tanto il Toro di Bahia Blanca: "L'atteggiamento che ha è sempre spettacolare. Non dimenticherei che Lautaro fa parte dell'attacco della squadra più forte del mondo attualmente, che ha vinto due Copa America e un Mondiale. Ha giocato al fianco di Messi, Di Maria...".