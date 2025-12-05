Empoli, riflettori su Mazzitelli: il centrocampista può lasciare Cagliari

L'Empoli guarda al mercato con l’obiettivo di rinforzare la mediana, reparto dove Alessio Dionisi potrebbe avere bisogno di un profilo già pronto per inserirsi nelle rotazioni. Tra le opportunità monitorate c’è Luca Mazzitelli, centrocampista classe 1995 che nella prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio al Cagliari, club in cui è approdato in prestito pur essendo di proprietà del Como.

Il suo utilizzo è stato ridotto al minimo: solo 5 presenze su 13 giornate, tutte da subentrante, con il picco dei 29' collezionati all’esordio contro la Fiorentina. Una stagione che non ha ancora trovato continuità, complice anche un problema al polpaccio ormai prossimo alla completa risoluzione.

Nonostante i minuti limitati, il curriculum del giocatore resta significativo: lo scorso anno Mazzitelli ha festeggiato la promozione in Serie A con il Sassuolo, condividendo lo spogliatoio con giocatori oggi protagonisti in azzurro come Ghion e Lovato. Anche allora il suo impiego non era stato costante, con due sole gare da titolare, dopo una prima parte di stagione al Como.