Addai chiama, Vlasic risponde su calcio di rigore. È 1-1 al 45' tra Torino e Como

Termina 1-1 il primo tempo tra Torino e Como. Dopo i primi venti minuti di studio, dove a regnare è l'equilibro, la squadra di Cesc Fabregas prende in mano il pallino del gioco e trova il vantaggio con Addai prima del pareggio sul finale realizzato da Vlasic su rigore.

La prima di queste arriva dopo cinque minuti. Da Cunha scodella bene in mezzo e trova Morata che di testa, in tuffo, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta e la palla sfiora il palo. La riposto del Torino arriva al 12' con una ripartenza manovrata dei granata che porta Ngonge alla conclusione deviata dalla retroguardia dei lariani. Como ad un passo dal vantaggio al 25': Perrone mette la palla nel mezzo da un calcio di punizione, ne segue una mischia in area del Torino con Paleari uscito a vuoto ma i lariani non riescono ad approfittarne, prima con Smolcic, che si vede respingere il tiro da Tameze, e poi da Morata che, ostacolato al momento della conclusione da un compagno, non riesce a concludere a rete. Il Torino si rivede dalle parti di Butez al 35', con Asllani che manda a vuoto un avversario con un dribbling prima di concludere con un destro che non trova la porta.

La gara si sblocca al 36' grazie al secondo gol di Jayden Addai. Solita sgassata sulla sinistra di Jesus Rodriguez che prende la posizione in modo veemente su Pedersen, entra in area e serve al centro Addai. Il giovane olandese non fallisce l'appuntamento da pochi passi e firma il gol dello 0-1. Al 45' però è ingenuo Jesus Rodriguez che fa per rinviare, non colpisce la palla e la tocca con un braccio. Sul dischetto si presenta Vlasic che spiazza Butez con freddezza e fa 1-1 al 47'.