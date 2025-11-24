Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

"Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne

"Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donneTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:49Calcio femminile
Luca Bargellini
fonte figc.it

“Violence is not a game”. Questo il claim della campagna realizzata da Serie A Women e Athora Italia – Title Partner del massimo campionato di calcio femminile – in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa inserita all’interno della campagna permanente #MAIPIÙ istituita lo scorso anno dalla Serie A Women e scandita da contenuti pubblicati in questi giorni sui canali social della Serie A Women e di Athora Italia. Il messaggio è chiaro: le stesse parole utilizzate nella narrazione del gioco, fuori dal campo possono assumere un significato radicalmente diverso:

PRESSING. Nel calcio, il pressing toglie respiro all'avversario, permette di riconquistare il pallone. Ma fuori dal campo, la pressione può diventare molestia.
CONTROLLO. Nel calcio si può controllare il pallone, un movimento in campo, una partita. Ma fuori dal campo, nessuno può esercitare il controllo su una donna.
POSSESSO. Nel calcio, tenere il possesso del pallone è un aspetto fondamentale per vincere la partita. Ma fuori dal campo, nessuno dovrebbe pensare che una donna sia “qualcosa” da possedere.
PUNIZIONE. Nel calcio, una punizione calciata all'incrocio dei pali può cambiare una partita o le sorti di un campionato. Ma fuori dal campo, una donna non dovrebbe mai subire una punizione.

"La violenza non è un gioco, lo dice il titolo della campagna stessa realizzata in collaborazione con Athora Italia - ha dichiarato la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti -. Soltanto il campo da calcio può essere un luogo di controllo, di possesso, di pressing, e solo nel calcio una punizione può portare a un gol. È stato proprio il desiderio di estendere a ogni giorno dell’anno e a ogni ambito delle nostre vite il messaggio della campagna #MAIPIÙ contro la violenza di genere a spingerci a proseguire su questa strada. Tengo particolarmente a questa iniziativa perché quando si parla di violenza non bisogna riferirsi soltanto a quella fisica, ma anche a quella verbale".

“‘Violence is not a game’, la campagna lanciata insieme a Serie A Women, nasce da una consapevolezza fondamentale: le parole hanno un peso. – ha dichiarato Jozef Bala, Amministratore Delegato di Athora Italia -. Nel calcio descrivono schemi, strategie, dinamiche di gioco; fuori dal loro contesto possono diventare il riflesso di comportamenti che non devono essere tollerati. Come Compagnia sentiamo la responsabilità di contribuire a un cambiamento culturale necessario. Promuovere questa campagna è per noi un modo concreto per riaffermare il valore del rispetto e il rifiuto di ogni forma di violenza.”

Articoli correlati
Di Gregorio contestato da parte dell'ambiente Juventus. È il portiere giusto per... Di Gregorio contestato da parte dell'ambiente Juventus. È il portiere giusto per i bianconeri?
Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari... Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Di Gennaro: "Impressionato dalla Roma. E Gasperini alla Juve..." Di Gennaro: "Impressionato dalla Roma. E Gasperini alla Juve..."
Altre notizie Calcio femminile
"Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle... "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta... Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"... Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham... Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"... Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"... Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS?... Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il... Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.1 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.2 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.3 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.4 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
Immagine top news n.5 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
Immagine top news n.6 Gesto dell’aeroplano nel derby: 4 persone bandite dallo Stadium. Il comunicato della Juve
Immagine top news n.7 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Santacroce: "Rivisto un bel Napoli. E ora due esami tra Champions e Roma"
Immagine news Altre Notizie n.2 Renica: "Napoli, ecco cosa ha fatto finalmente Conte e che mi è piaciuto"
Immagine news Serie A n.3 Di Gennaro: "Impressionato dalla Roma. E Gasperini alla Juve..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Gregorio contestato da parte dell'ambiente Juventus. È il portiere giusto per i bianconeri?
Immagine news Serie A n.2 Inter, destra senza padrone: Dumfries out a lungo. Augusto arrangiato, Henrique rimandato
Immagine news Serie A n.3 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine news Serie A n.4 Il sogno azzurrino si ferma in semifinale: doppio Moser, Italia Under 17 ko 2-0 con l'Austria
Immagine news Serie A n.5 Di Gennaro: "Impressionato dalla Roma. E Gasperini alla Juve..."
Immagine news Serie A n.6 La difesa della Lazio è tornata blindata: a Provedel sono bastati pochi mesi e... Sarri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Gytkjaer: "Dobbiamo migliorare tanto. La sostituzione col Frosinone? Decide Caserta"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Caserta e Magalini a rischio: De Laurentiis pensa a D'Angelo e Petrachi
Immagine news Serie B n.3 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Matteo Grandi: "Orgoglio di rimanere"
Immagine news Serie B n.4 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.5 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Nunzio Lella. "Sono molto felice"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Antonelli: "Vittoria nel derby dedicata ai tifosi. Avanti con equilibrio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Seeber dopo il pari a Brescia: "Solo tre pareggi in 15 gare, siamo sereni"
Immagine news Serie C n.2 Rinascita Cosenza, D'Orazio: "Possiamo vincere ogni gara. Non nascondiamoci"
Immagine news Serie C n.3 Marani: "Partnership con Trenitalia Regionale per proiettarsi verso i giovani"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, risoluzione consensuale del contratto con il direttore generale Giuseppe Sipone
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, presentata con Trenitalia la Coppa Italia Serie C 'Regionale'
Immagine news Serie C n.6 Cittadella, settima vittoria di fila. Iori onesto: "Il Lecco non meritava di perdere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.3 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…