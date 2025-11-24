Torino-Como 1-5, le pagelle: Addai, Rodriguez e Paz show, male la difesa granata
Risultato finale: Torino-Como 1-5
TORINO
Paleari 5 - Nel reparto difensivo subisce cinque gol con marcature che evidenziano difficoltà su posizionamento e reattività. Non sempre sicuro nelle uscite e nelle coperture.
Tameze 5 - Presenza fisica a centrocampo, ma soffre la pressione avversaria, soprattutto nelle fasi difensive. Non incide abbastanza offensivamente.
Maripan 5 - Interventi spesso tardivi e con qualche imprecisione. Manca di sicurezza in marcatura nei momenti chiave.
Masina 5,5 - Migliore tra i difensori granata grazie ad alcuni anticipi importanti, ma non riesce a impedire le incursioni degli attaccanti.
Pedersen 5,5 - Prova generosa sulla fascia, tiene in difesa, ma poco incisivo nel cross. Dal 61’ Nkounkou 5,5 - Entra a partita compromessa, tenta qualche spinta ma senza successo.
Asllani 5 - Fatica nel dettare i tempi, soffre la pressione del centrocampo lariano, non trova mai fluidità nel gioco.
Casadei 5 - Troppo macchinoso con la palla tra i piedi e poco efficace in fase di impostazione. Dal 66’ Anjorin 5 - Poco incisivo e poco presente nelle azioni offensive.
Vlasic 6 - Autore del rigore per il momentaneo 1-1, si muove con personalità ma isolato nel contesto generale di gioco. Dal 79’ Gineitis s.v.
Lazaro 5,5 - Tenta qualche accelerazione, ma i cross sono imprecisi e non crea pericoli concreti agli avversari.
Ngonge 5 - Poco lucido nelle giocate offensive, spesso anticipato dalla difesa comasca. Dal 66’ Aboukhlal 5,5 - Prova qualche serpentina ma senza incidere.
Zapata 5 - Sottotono e poco ispirato anche in area avversaria. Dal 79’ Njie 5 - Ingresso timido, non cambia l’inerzia della partita. Sbaglia, poi, nel goal del 5-1.
Marco Baroni 4,5 - La squadra appare disorganizzata e incapace di reagire al dominio del Como, con un modulo inefficace e poca coesione difensiva. Netto passo indietro, alla fine arrivano anche i fischi dei tifosi.
COMO
Butez 6,5 - Sicuro tra i pali, poche parate complicate ma sempre attento nel posizionamento e nelle uscite.
Smolcic 6 - Tiene bene la posizione fino al cambio, soffre l’aggressività granata ma non compromette. Dal 56’ Vojvoda 6,5 - Maggior spinta nella ripresa, solido in fase difensiva.
Ramon 7 - Capitale nel gol di testa e sempre presente nel contrasto, giganteggia nella difesa a quattro.
D. Carlos 6,5 - Difensore roccioso, nessuna sbavatura rilevante.
Valle 6 - Parte bene, cala nel finale ma comunque affidabile.
Perrone 6,5 - Motore della squadra a centrocampo, cross efficaci e capacità di prendere iniziativa. Dal 82’ Posch s.v.
Da Cunha 6,5 - Buono sia in copertura che in impostazione, aiuta a controllare i ritmi di gioco.
Addai 7,5 - Protagonista assoluto con una doppietta che punisce le disattenzioni difensive del Torino, grande capacità di finalizzazione.
Paz 7 - Movimenti efficaci e gol decisivo, peccato per i momenti di pausa che cerca di limitare. Dal 82’ Baturina 7 - Freschezza e gol che chiude la gara.
Jesus Rodriguez 6,5 - Sempre pericoloso sulle fasce, crea superiorità numerica e occasioni contro una difesa non comoda. Dal 74’ Kempf s.v.
Morata 6 - Prova a farsi vedere, qualche errore di troppo sotto porta ma sempre attivo. Dal 74’ Douvikas 6 - Sostituzione che mantiene equilibrio.
Cesc Fabregas 7 - La sua guida si riflette nell’ordine tattico del Como e nel cinismo sotto porta, squadra compatta e con intensità.