La meglio gioventù del Como si abbatte sul Torino: vittoria per 5-1 e sesto posto in classifica

Tre gol e due assist di tre ragazzi del 2005, un gol di un ragazzo del 2004 e un gol e due assist di due del 2003. A Torino va in scena lo spettacolo della meglio gioventù del Como, che strapazza i granata a domicilio per 5-1 e va al sesto posto in classifica scavalcando la Juventus. Dopo un primo tempo in equilibrio, dove al vantaggio di Addai è seguito il pareggio su rigore di Vlasic, nel secondo tempo i lariani dilagano grazie al raddoppio di Addai, al primo gol in Serie A di Jacobo Ramon e Baturina, quest'ultimi intervallati dal ritorno alla rete dopo 4 gare di astinenza di Nico Paz.

Il primo tempo

La prima di queste arriva dopo cinque minuti. Da Cunha scodella bene in mezzo e trova Morata che di testa, in tuffo, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta e la palla sfiora il palo. La riposto del Torino arriva al 12' con una ripartenza manovrata dei granata che porta Ngonge alla conclusione deviata dalla retroguardia dei lariani. Como ad un passo dal vantaggio al 25': Perrone mette la palla nel mezzo da un calcio di punizione, ne segue una mischia in area del Torino con Paleari uscito a vuoto ma i lariani non riescono ad approfittarne, prima con Smolcic, che si vede respingere il tiro da Tameze, e poi da Morata che, ostacolato al momento della conclusione da un compagno, non riesce a concludere a rete. Il Torino si rivede dalle parti di Butez al 35', con Asllani che manda a vuoto un avversario con un dribbling prima di concludere con un destro che non trova la porta. La gara si sblocca al 36' grazie al secondo gol di Jayden Addai. Solita sgassata sulla sinistra di Jesus Rodriguez che prende la posizione in modo veemente su Pedersen, entra in area e serve al centro Addai. Il giovane olandese non fallisce l'appuntamento da pochi passi e firma il gol dello 0-1. Al 45' però è ingenuo Jesus Rodriguez che fa per rinviare, non colpisce la palla e la tocca con un braccio. Sul dischetto si presenta Vlasic che spiazza Butez con freddezza e fa 1-1 al 47'.

Il secondo tempo

La ripresa si apre subito con il raddoppio egli ospiti, ancora con un gol di Addai, ancora servito da Jesus Rodriguez. Lancio perfetto di Da Cunha a servire il 2005 spagnolo che dopo aver puntato Maripan ha servito al limite dell'area Addai. L'olandese riceve e calcia rasoterra, con la palla che finisce all'angolino della porta difesa da Paleari. La rete stordisce il Torino, con Baroni che prova a dare nuovo coraggio ai suopi mettendo mano alla panchina, ma è il Como ad andare ad un passo dal tris con Morata che serve al centro Jesus Rodriguez il quale calcia alto a porta spalancata. Non serve aspettare tanto per la rete del 3-1 che arriva pochi secondi dopo. Perrone fa recapitare in area di rigore un cioccolatino che Jacobo Ramon può solo scartare e di testa batte Paleari. Pochi minuti dopo si unisce alla festa anche Nico Paz, che torna al gol dopo 4 gare di astinenza e Martin Baturina, che si sblocca in Serie A per il definitivo 5-1.