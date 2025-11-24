TMW Radio Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti

La Juventus stenta a decollare. Dopo il cambio di panchina, i bianconeri anche con Luciano Spalletti non sembrano aver dato una sterzata ai risultati. In quattro partite una vittoria all'esordio contro la Cremonese, poi tre pareggi (di cui due in campionato). Come mai questa Juve non riesce cambiare passo? Ecco il parere degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' la delusione di queste prime 12 giornate. Ha cambiato diversi allenatori negli ultimi anni, Spalletti anche sta avendo difficoltà, è un ottimo allenatore ma per ora è in difficoltà questa Juve. Mi sembra una squadra in crisi vera, funziona tutto molto poco. La questione è proprio di poter credere di poter fare molto di più. Devi poter pensare di poter ambire allo Scudetto, non di poterlo vincere. Se la Juve non riesce a uscirne con una forza di volontà enorme e una strategia diversa, è difficile. Spalletti è uno tosto e vedremo come ne uscirà fuori. Per ora 8 pareggi stagionali e 3 li ha fatti Spalletti...".

Daniele Garbo: "Si vede poco ancora di Spalletti. E' ancora presto, ha bisogno di lavorare sulla squadra, ci vorrà pazienza. Certo che una squadra che gioca in questa maniera e produce così poco è molto difficile che possa pensare allo Scudetto ma anche alla Champions League".

Massimo Bonanni: "Non si vede ancora la mano di Spalletti perchè è presto. Si sta provando a passare a un'altra strategia di gioco, non è semplice arrivare a stagione in corso. La Juve è una di quelle che ha perso meno quest'anno ma ci si aspettava di più dagli acquisti, visto che anche quest'anno ha speso per costruire una squadra che deve arrivare in Champions. Serve tempo per poter giudicare il lavoro di un nuovo tecnico, in un contesto non creato da lui stesso. Per me ha la caratura giusta per allenare la Juve, però mi aspettavo qualcosa in più, questo lo ammetto. La Juve era in una condizione psicofisica migliore rispetto alla Fiorentina e doveva vincere".

Massimo Orlando: "E' stata la più brutta partita del weekend quella con la Fiorentina, ma la Viola aveva motivazioni. La Juve è andata con un 3-5-1-1, impaurita, Yildiz che non sapeva come andare. Sono preoccupato per i tifosi della Juve. Non c'è stata una giocata. Vlahovic è stato il migliore nel primo tempo, poi però la Juve non fa niente, sbaglia mille passaggi a centrocampo. La Juve non ha giocatori da Juve, a parte 3-4. Come fai con la Fiorentina in difficoltà a giocare così? Serviva una squadra più offensiva. Spalletti ha sbagliato la formazione iniziale. Ha bisogno di tempo ma doveva fare diversamente".

Antonio Di Gennaro: "Spalletti potrebbe giocare 4-2-3-1 anche alla Juve, ce li ha gli uomini. Ha la possibilità di variare davanti, il potenziale per giocare con un attacco diverso ce l'ha. Anche perchè ora Vlahovic è in forma. Non so perché non riesce a rigenerare i giocatori. Tre settimane sono poche, è vero".