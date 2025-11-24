Ufficiale
Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Matteo Grandi: "Orgoglio di rimanere"
TUTTO mercato WEB
Il Venezia FC rende noto che il portiere Matteo Grandi ha esteso il proprio contratto con la società, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028.
Arrivato nella stagione 2023/24 il 33enne estremo difensore consolida il suo legame con la maglia arancioneroverde, a conferma dell’importanza all'interno della squadra.
Matteo Grandi, portiere Venezia FC: “Sono felicissimo di questo rinnovo, ringrazio la società, i direttori e tutto lo staff arancioneroverde per la fiducia che mi stanno dimostrando. Sono orgoglioso di continuare a vestire questa maglia perchè Venezia è una piazza storica, unica e molto importante e mi auguro di riuscire a raggiungere tutti insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati.”
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile