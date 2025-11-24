Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari

Christopher Nkunku, 37 milioni, Ardon Jashari, 36 milioni, Samuele Ricci, 23 milioni, Koni De Winter, 20 milioni, Pervis Estupinan, 17 milioni, Zachary Athekame, 10 milioni, David Odogu, 7 milioni. Sette acquisti, fatti tutti nell'ultima estate, per un totale di 150 milioni di euro, con nessuno di questi giocatori che, nonostante il secondo posto meritatissimo del Milan, può essere considerato un vero e proprio titolare. Gli unici due che si sono guadagnati questo ruolo sono infatti Luka Modric e Adrien Rabiot, che si sono presi le chiavi del centrocampo rossonero, insieme a Fofana.

Secondo posto ma con rimpianti mercato.

Come detto il Milan, grazie alla vittoria nel derby contro l'Inter, dopo le prime dodici giornate di campionato si trova alle spalle della Roma, a pari merito con il Napoli, come seconda forza della Serie A ma pensando a quelli che sono stati i rinforzi, finora quasi inutili, arrivati dal calciomercato estivo, è lecito pensare che se Igli Tare e la dirigenza rossonera avessero preso calciatori più funzionali le cose sarebbero andate ancora meglio.

Ancora è presto per sparare sentenze, ma i rimpianti iniziano a esserci, visto che tutte le società del nostro campionato, compreso il Diavolo, non possono certo permettersi di sperperare milioni di euro, ma i 150 spesi dal Milan, almeno per il momento, non stanno dando i frutti sperati.