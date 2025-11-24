Ufficiale AlbinoLeffe, anche Longo saluta il club. L'attaccante ha risolto il suo contratto

Era il 19 novembre, e, come avevamo riportato, l'AlbinoLeffe rendeva noto l'addio con il centrocampista classe 2006 Tommaso Paganessi, che aveva risolto il contratto con la formazione seriana. Quest'oggi, un altro addio, e sempre con un classe 2006: il club lombardo, infatti, fa sapere che anche l'attaccante Mattia Longo ha salutato il sodalizio del presidente Gianfranco Andreoletti. Anche in questo caso, risoluzione del contratto in essere.

Di seguito la nota ufficiale:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Mattia Longo, attaccante classe 2006.

A Mattia, un sentito ringraziamento per impegno professionalità dimostrati in bluceleste e un sincero e caloroso augurio per un roseo futuro professionale".