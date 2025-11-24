Sassuolo, Grosso: "Vogliamo continuare così. Pisa? Ci metterà in difficoltà"
TUTTO mercato WEB
L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Pisa:
«Sono tutte partite importanti, anche oggi daremo il nostro meglio per provare a fare risultato e proseguire la striscia positiva. Fadera e Cande? Stanno tutti molto bene, anche dalla panchina ho ragazzi bravi che ci daranno una mano. Pisa? Squadra con coraggio e belle qualità, hanno messo in difficoltà tante squadra, speriamo di farci trovare pronti e prendere quello che vogliamo».
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile