Sassuolo, Grosso: "Vogliamo continuare così. Pisa? Ci metterà in difficoltà"

L'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Pisa:

«Sono tutte partite importanti, anche oggi daremo il nostro meglio per provare a fare risultato e proseguire la striscia positiva. Fadera e Cande? Stanno tutti molto bene, anche dalla panchina ho ragazzi bravi che ci daranno una mano. Pisa? Squadra con coraggio e belle qualità, hanno messo in difficoltà tante squadra, speriamo di farci trovare pronti e prendere quello che vogliamo».