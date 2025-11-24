Serie A, la classifica aggiornata: il Como sorpassa la Juve ed è in piena corsa per l'Europa
Manita del Como in casa del Torino, la squadra di Cesc Fabregas vola in classifica: i lariani superano la Juventus e si portano al sesto posto con 21 punti, in piena lotta per un posto in Europa. Il Torino invece resta fermo a 14 punti.
Serie A, la classifica aggiornata
Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Como 21 (12)
Juventus 20 (12)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 16 (11)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (12)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Lecce 10 (12)
Pisa 9 (11)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore "bollito". Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
