Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: tra le Vespe torna Gabrielloni dal 1° minuto
Nella serata di venerdì, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie B, che stavolta non si è conclusa come di consueto di domenica, ma si chiuderà questa sera, con un attesissimo match che vedrà le luci accese allo stadio 'Ferraris' di Genova: a darsi battaglia, Sampdoria e Juve Stabia, con la formazione di casa che ha per altro anche l'occasione di abbandonare l'ultimo posto in classifica.
Al netto della questione blucerchiata, ecco che in casa Juve Stabia si rivede Gabrielloni dal 1' dopo i fastidi fisici che lo avevano tenuto ai box, mentre sul versante ligure l'attacco è affidato al tandem Cherubini-Coda.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Giordano; Conti, Benedetti, Vulikic, Bellemo, Depaoli; Coda, Cherubini. All.: Gregucci-Foti
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti Cacciamani; Gabrielloni, Candellone. All.: Abate.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
Mantova-Spezia 4-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Monza-Cesena 1-0
37' Obiang
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13*
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno