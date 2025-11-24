Sampdoria-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: tra le Vespe torna Gabrielloni dal 1° minuto

Nella serata di venerdì, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie B, che stavolta non si è conclusa come di consueto di domenica, ma si chiuderà questa sera, con un attesissimo match che vedrà le luci accese allo stadio 'Ferraris' di Genova: a darsi battaglia, Sampdoria e Juve Stabia, con la formazione di casa che ha per altro anche l'occasione di abbandonare l'ultimo posto in classifica.

Al netto della questione blucerchiata, ecco che in casa Juve Stabia si rivede Gabrielloni dal 1' dopo i fastidi fisici che lo avevano tenuto ai box, mentre sul versante ligure l'attacco è affidato al tandem Cherubini-Coda.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Giordano; Conti, Benedetti, Vulikic, Bellemo, Depaoli; Coda, Cherubini. All.: Gregucci-Foti

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti Cacciamani; Gabrielloni, Candellone. All.: Abate.

Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Già giocate

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Avellino-Empoli 0-3

17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri

Carrarese-Reggiana 0-0

Virtus Entella-Palermo 1-1

45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)

Padova-Venezia 0-2

9' Busio, 64' [rig.] Yeboah

Bari-Frosinone 2-3

12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)

Mantova-Spezia 4-1

5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)

Modena-Sudtirol 0-0

Monza-Cesena 1-0

37' Obiang

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

CLASSIFICA

Monza 29

Modena 26

Frosinone 25

Cesena 23

Venezia 22

Palermo 19

Reggiana 17

Juve Stabia 17**

Empoli 17

Avellino 16

Carrarese 16

Catanzaro 16

Virtus Entella 15

Mantova 14

Padova 14

Südtirol 13

Bari 13*

Pescara 9

Spezia 8

Sampdoria 7*

*una partita in meno

** due partite in meno