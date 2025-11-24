Bari, Gytkjaer: "Dobbiamo migliorare tanto. La sostituzione col Frosinone? Decide Caserta"

Dopo il ko interno contro il Frosinone, Christian Gytkjaer, attaccante danese del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TeleBari.

Ecco quanto evidenziato da TuttoBari:

"C'è solo una strada, lavorare un po' di più. In Serie B tutte le partite sono delicate, i dettagli fanno la differenza. C'è tanto da migliorare e stiamo lavorando per questo. Dobbiamo essere più attenti, dobbiamo avere più fame. Moncini gioca più sotto punta, io nei movimenti. Moncini ha fatto cinque gol, anche Cerri ha segnato, però siamo una squadra e anche gli attaccanti devono aiutare la difesa. Stiamo bene fisicamente, non è un problema fisico. I fischi sono giusti, giochiamo in casa e dobbiamo vincere. Dobbiamo accettarli e usarli come motivazione per lavorare in campo".

Sulla sua sostituzione al 45' della sfida contro i ciociari, poi, l'ex Monza, commenta: "Forse non era il mio miglior primo tempo però comanda lui. Sono sicuro che lui fa tutto solo per il bene della squadra".