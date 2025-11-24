Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frosinone, Stirpe: "Inizio promettente ma serve continuità. Nostro progetto sui giovani"

© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone.com
Luca Bargellini
Oggi alle 17:04Serie B
Luca Bargellini
fonte Marco Campanella

A margine della 42ª edizione del Premio 'Beppe Viola' ha preso la parola il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe. Ecco quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com:

"L'inizio di stagione è stato più che promettente, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Il nostro è un progetto basato sui giovani che possono dare tanto, ma anche togliere tanto. Bisogna rimanere attenti, continuare col medesimo entusiasmo, gamba e voglia di dimostrare di esserci. Cercando di portare avanti quelli che sono i nostri obiettivi: ovvero un calcio propositivo, basato sui giovani e sullo sviluppo delle strutture. Che poi è l'unico che può garantire la sostenibilità economico-finanziaria nel nostro mondo.

Tornare in Serie A? Onestamente al di là dei numeri il nostro obiettivo è di fare un campionato dignitoso, secondo le linee del nostro progetto. Almeno mancano almeno 20 punti al traguardo prefissato. Poi valuteremo se pensare ad altre cose":

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
