Bari, Caserta e Magalini a rischio: De Laurentiis pensa a D'Angelo e Petrachi

La sconfitta interna contro il Frosinone potrebbe portare ad una rivoluzione in casa Bari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, la proprietà De Laurentiis starebbe valutando un rinnovamento totale dell'area tecnica, con le posizioni di allenatore e direttore sportivo appese a un filo.

Fabio Caserta è il primo ad essere sotto esame. Le contestazioni della piazza si sono fatte sempre più accese, e la panchina dell'ex tecnico del Catanzaro traballa seriamente. In caso di esonero, i profili seguiti dalla dirigenza sono quelli di Luca D'Angelo e Rolando Maran.

Ma non è solo il tecnico a rischiare il posto. Anche il direttore sportivo Giuseppe Magalini è finito nel mirino dopo una campagna acquisti che non ha dato i frutti sperati. Per sostituire il dirigente veneto, il nome che circola con insistenza è quello di Gianluca Petrachi.

Al momento si tratterebbe di un'ipotesi ancora in fase embrionale, ma l'aria che tira in casa Bari è tutt'altro che serena.