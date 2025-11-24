Allerta meteo a Napoli, il Comune: chiuse scuole e parchi, stadio aperto per la Champions

Il livello di allerta a Napoli è "arancione" (allerta moderata) a causa delle precipitazioni e temporali previsti dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di domani, martedì 25 novembre. Il Comune, basandosi sulle indicazioni della Protezione Civile, prende dunque provvedimenti disponendo alcune direttive valide per la giornata di domani. Che però non influiranno sulla sfida della squadra di Antonio Conte, che è attesa dalla sfida interna contro il Qarabag, valida per la quinta giornata di Champions League.

Come si legge sul sito ufficiale del Comune di Napoli infatti saranno chiusi i parchi cittadini per la durata dell'allerta. Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Saranno chiusi anche gli impianti sportivi all'aperto. Chiusi i cimiteri cittadini. Sarà chiuso il Complesso Monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo Civico. Chiuse le scuole che non sono sede di seggio elettorale.

Al contempo però lo Stadio Diego Armando Maradona sarà regolarmente aperto per la partita del Napoli contro il Qarabag (calcio d'inizio domani sera alle ore 21). Gli azzurri attualmente hanno raccolto 4 punti nelle prime 5 uscite europee. Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.