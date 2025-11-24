Torino umiliato, l'ironia dei tifosi granata: "Olé" al giro-palla del Como sull'1-5

Risultato finale: Torino-Como 1-5

Una sconfitta pesante quella subita dal Torino di Marco Baroni, in casa contro il Como: la squadra di Fabregas ha preso il largo imponendosi 1-5. I tifosi del Torino hanno dunque perso la pazienza, fischiando i propri giocatori nei minuti finali e dopo il 90', intonando cori in cui li invitavano a tirare fuori "gli attributi". Spazio anche all'ironia, con "Olé" dedicati a ogni passaggio dei giocatori del Como, nel giro-palla della squadra di Fabregas.