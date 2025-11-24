Arezzo padrone del Girone B. Manzo: "Bucchi ad Ascoli si è dimostrato un grande"
Dopo il successo per 2-0 sul campo dell'Ascoli che proietta l'Arezzo ancora di più in vetta al Girone B di Serie C, Guglielmo Manzo, presidente del club amaranto, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di Teletruria:
"Abbiamo dimostrato che diremo la nostra fino alla fine contro una signora squadra. Siamo stati costruiti per stare in alto, il mister è stato grande, ha messo 4 punte, cosa che nessuno avrebbe fatto ad Ascoli, e la squadra ha mostrato come vincere al netto delle defezioni importanti.
Mawuli è un guerriero vero, d'altri tempi. Avrebbe voluto giocare dal 1' minuto e il mister l'ha frenato, dimostra quanto i ragazzi tengano alla maglia. La partita è stata preparata in maniera perfetta, l'avversario veniva raddoppiato in maniera costante, e siamo riusciti a portarla a casa".
SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE B
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo
Pianese-Forlì 3-2
32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)
Ravenna-Gubbio 1-1
1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)
Carpi-Rimini 2-1
6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)
Ascoli-Arezzo 0-2
74' Pattarello, 84' Chierico
Ternana-Juventus Next Gen 1-0
69' Leonardi
Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0
Sambenedettese-Pineto 1-1
55' Bruzzaniti (P), 69' Candellori (S)
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro
Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Carpi 24, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20*, Gubbio 19*, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 17, Pontedera 15, Bra 13, Livorno 11*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -2
* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
