Arezzo padrone del Girone B. Manzo: "Bucchi ad Ascoli si è dimostrato un grande"

Dopo il successo per 2-0 sul campo dell'Ascoli che proietta l'Arezzo ancora di più in vetta al Girone B di Serie C, Guglielmo Manzo, presidente del club amaranto, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di Teletruria:

"Abbiamo dimostrato che diremo la nostra fino alla fine contro una signora squadra. Siamo stati costruiti per stare in alto, il mister è stato grande, ha messo 4 punte, cosa che nessuno avrebbe fatto ad Ascoli, e la squadra ha mostrato come vincere al netto delle defezioni importanti.

Mawuli è un guerriero vero, d'altri tempi. Avrebbe voluto giocare dal 1' minuto e il mister l'ha frenato, dimostra quanto i ragazzi tengano alla maglia. La partita è stata preparata in maniera perfetta, l'avversario veniva raddoppiato in maniera costante, e siamo riusciti a portarla a casa".

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE B

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Pianese-Forlì 3-2

32' e 56' Bellini (P), 34' Bertini (P), 75' [aut.] Masetti (P), 78' Coveri (F)

Ravenna-Gubbio 1-1

1' Di Marco (R), 33' [rig.] La Mantia (G)

Carpi-Rimini 2-1

6' Stanzani (C), 28' Sall (C), 43' Falasco (R)

Ascoli-Arezzo 0-2

74' Pattarello, 84' Chierico

Ternana-Juventus Next Gen 1-0

69' Leonardi

Guidonia Montecelio-Campobasso 0-0

Sambenedettese-Pineto 1-1

55' Bruzzaniti (P), 69' Candellori (S)

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 38, Ravenna 35, Ascoli 31, Carpi 24, Ternana 24, Guidonia Montecelio 24, Pineto 23, Campobasso 21, Pianese 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20*, Gubbio 19*, Juventus Next Gen 17*, Sambenedettese 17, Pontedera 15, Bra 13, Livorno 11*, Perugia 9*, Torres 8*, Rimini -2

* una partita in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva